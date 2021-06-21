Фирташ под санкциями СНБО: бизнесмен отрицает все обвинения

Адвокат Фирташа говорит, что он не знал о решении совета и не мог их оспорить

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отрицает обвинения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на основании которых на него наложили санкции.

Об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, пишет "РБК-Украина".

"Поскольку он (Фирташ. – Ред.) не был уведомлен о решении Совбеза, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", – говорится в заявлении Дэвиса.

Адвокат отметил, что Фирташ не получил предварительного уведомления о принятии мер против него и не мог их оспорить.

Реклама

Напомним, СНБО ввел санкции также в отношении украинского бизнесмена Павла Фукса. Фукс уже назвал это личной местью секретаря СНБО Алексея Данилова и пообещал решать вопрос в суде.

Кроме того, на заседании были введены санкции в отношении четырех компаний и шести физических лиц, причастных к масштабной кибератаке 2017 года при помощи так называемого вируса Petya.