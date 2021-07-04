Фонд Рината Ахметова помогает подготовить больницы к новой волне ковида

Благодаря Фонду Рината Ахметова и группе Метинвест на этой неделе кислородная станция открылась в Покровской клинической больнице

Пока ВОЗ предупреждает о очередную волну ковида, украинские медики готовы к новым вызовам. Реанимации во многих больницах не пустуют. Тяжелые формы среди пациентов – нагрузка на аппараты ИВЛ. Избегать осложнений у больных во время ковида медикам пока не удается.

Процент летальности вырос, потому что вирус мутировал. Больных с тяжелым течением болезни стало больше вдвое. Несмотря на общий спад заболеваемости в стране, ковидные отделения закрывать не спешат. Двое из пяти пациентов с ковидом в мариупольской больнице скорой помощи – на ИВЛ.

"Они у нас в данный момент все время подключены к сети. Батареи заряжены, они в любой момент готовы к началу работы. У нас реанимация там, где стало больному хуже", – рассказывает медсестра инфекционного отделения Юлия Полкунова.

Это – спасатели сотен украинцев. Аппараты ИВЛ работают постоянно под наблюдением специалистов. Штамм "Дельта" уже на пороге, но медики спокойны, зная методику лечения. И в этом большая помощь Фонда Рината Ахметова.

"Не было источников, не было протоколов лечения. Это гораздо сложнее, чем когда тебе уже рассказывают, делаешь все правильно или нет. У меня даже есть сертификат, я прошла обучение на семинарском занятии, организованном Фондом Рината Ахметова", – делится заведующая инфекционным отделением Елена Шаповал.

Также в Мариуполе установлены кислородные станции, позволяющие подвести жизненно необходимый газ к каждой кровати.

"С первых дней появления ковидной инфекции Фонд Рината Ахметова оказывал помощь больницам, в том числе и нашей. Была вовремя сделана разводка кислородная по отделению. Получили аппараты для инвазивной вентиляции легких", – вспоминает доктор-анестезиолог Константин Шерстюков.

Благодаря Фонду Рината Ахметова и группе Метинвест на этой неделе кислородная станция открылась и в Покровской клинической больнице, которая принимает больных ковидом из десятков городов Донецкой области.

"От Фонда Рината Ахметова, от бизнесов SCM уже в больнице поставлено почти 550 тонн кислорода, которые уже сегодня спасают жизни. Мы видим, что кислород на сегодняшний день – один из важнейших факторов и который усилиями врачей помогает спасти жизни для каждого, кто проживает сегодня в Украине", – комментирует директор департамента по региональному развитию компании Метинвест Александр Вишняков.

Четыре тонны жидкого кислорода – все автоматизировано подается поочередно из каждого баллона. К ним подведены три корпуса.

"Для меня личность Рината Ахметова, она с некоторых пор носит характер удивления. Фонд, который поддерживает его инициативы – это большое подспорье в стране в целом, переоценить это очень сложно. Мы можем быть только благодарны", – отмечает и.о. генерального директора Покровской клинической больницы Юрий Бородин.

В начале эпидемии Ринат Ахметов поставил задачу помочь соотечественникам в борьбе с COVID-19 и выделил триста миллионов гривен. Это наибольший вклад одного благодетеля в национальную медицину.

"Бизнесы SCM работают почти в каждой области. Поэтому наша обязанность – помочь каждому городу и каждой области, помочь Киеву, помочь всей Украине. Все, чего я хочу, – чтобы люди выздоравливали и люди не болели", – уверяет основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Проект "Борьба с COVID -19" не имеет аналогов в стране. Это системная и самая масштабная частная инициатива, направленная на поддержку государственных медучреждений. Государственным больницам из разных уголков страны было предоставлено более двухсот аппаратов ИВЛ, а также – более трехсот тысяч экспресс-тестов, более двухсот тысяч средств индивидуальной защиты медперсонала и ПЦР-анализаторы.