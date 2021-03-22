Главное спасение – аппараты ИВЛ: как Фонд Рината Ахметова помогает в борьбе с COVID-19

Больные в последнее время все более тяжелые

На этой неделе в Украине зафиксировано наибольшее количество инфицированных коронавирусом в сутки с начала года – 15 850 человек, что втрое больше, чем было в начале месяца. В красной зоне с сегодняшнего дня вся Киевщина и Одещина, и остаются там Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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Британский штамм уже зафиксировали в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и Виннице, и учитывая количество больных, эта мутация, вероятно, гуляет уже по всей стране. Ведь в той же Виннице заполнено 95% больничных коек. Достаточно ли ресурсов у украинских врачей и как Фонд Рината Ахметова помогает в борьбе с COVID-19 – в сюжете "Итогов Сегодня".

В Винницкой клинике инфекционных болезней отделение интенсивной терапии заполнено полностью. В других – места тоже заканчиваются. Заведение переформатировали из центра борьбы со СПИДом.

"На сегодняшний день почти три тысячи квадратных метров, на которых расположены два инфекционных отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией", – говорит Игорь Матковский, директор Клинического центра инфекционных болезней.

Сейчас в резерве – четырнадцать мест в палатах именно интенсивной терапии. Количество пациентов увеличивается каждые сутки. У больницы – очередь из скорых. Чтобы избежать скопления людей, ждут, пока оформят предыдущих.

Ковід продовжує ширитись Україною, а Фонд Ріната Ахметова допомагає рятувати життя

Пациенты все более тяжелые

Руководитель учреждения Игорь Матковский видел последствия ковида не только на снимках КТ – легкие тех, кто не преодолел вирус, шокируют даже медиков.

"Что мы видим на вскрытии – ни одного живого кусочка нет у людей. Поражение. Дыхательная ткань перестает выполнять свою главную функцию", – делится он.

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Сейчас поступают пациенты в более тяжелых состояниях, чем раньше. Причина – мутация ковида. Врачи подтверждают – симптомы несколько отличаются от предыдущих форм болезни.

"Более заразны для большинства людей. Это наверняка и британский штамм. Не исключено, что там и бразильский штамм. Это все было завезено в зонах отдыха", – объясняет Игорь Матковский.

"Британский" или "украинский"

Британский штамм есть сто процентов, говорят украинские ученые. Всю неделю обсуждали другой вопрос – что есть собственный – украинский штамм.

Алла Мироненко, заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, не видит свидетельств наличия так называемого украинского штамма.

"Вирусы измененные есть, но говорить о новом украинском варианте нет никаких оснований", – говорит она.

Уже известно, что новый британский штамм ковида стремительно передается, но есть и хорошие новости. По прогнозам специалистов, он также быстро пойдет на убыль.

"Поскольку британский вариант имеет короткий период инкубационный, то есть от одного до трех суток, – это приводит к тому, что очень быстро количество больных увеличивается. Раз очень быстро накапливается количество больных, оно же быстро будет и уменьшаться", – убеждена Алла Мироненко.

Вопрос только в том, достигла ли третья волна своего пика. Это покажет время.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов настроен оптимистично и уверяет, тотального локдауна не будет. В частности, по его словам, об эффективности уже проведенных мероприятий свидетельствует стабилизация ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области. Таких же результатов ожидают и в других областях.

Врачей же радует тот факт, что в реанимационных отделениях сегодня есть надлежащее количество аппаратов ИВЛ. Кислород продолжают подводить к дополнительным койкам, а именно это является основным в спасении людей. Потому что лечения от ковида пока нет.

Вклад Фонда Рината Ахметова в борьбу с COVID-19

Более двухсот аппаратов ИВЛ медучреждениям Украины предоставил Фонд Рината Ахметова. В целом на борьбу с ковидом благодетель выделил 300 миллионов гривен.

"Ни одна страна мира не была готова к эпидемии такого масштаба. Бизнес SCM всегда помогал, тем более мы не собирались оставаться в стороне сейчас. Бизнесы SCM работают практически в каждой области. Поэтому наш долг – помочь каждому городу и каждой области, помочь Киеву, помочь всей Украине. Все, чего я хочу, – чтобы люди выздоравливали и люди не болели", – говорит основатель Благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Сейчас аппарат ИВЛ в Винницком инфекционном центре спасает жизнь одной из пациенток, которая находится в тяжелом состоянии.

"Хочу искренне поблагодарить фонд Ахметова за такой классный аппарат. Анестезиологи очень довольны им. Очень простой и максимально функционален для использования", – говорит директор Клинического центра инфекционных болезней Игорь Матковский.

Проект Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине" – это крупнейший вклад одного благодетеля в национальную медицину. Инициатива не имеет аналогов в стране.

"В кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 337 000 экспресс-тестов, более двухсот тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов. 155 кислородных концентраторов. Для 633 койко-мест в регионах обеспечен доступ к стационарным и мобильным источникам кислорода. Всего помощь Фонда получили более полутысячи медучреждений в более чем двухстах населенных пунктах", – говорит Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова.

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