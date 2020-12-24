Мариуполь получил от Фонд Рината Ахметова десятки кислородных концентраторов

Больных COVID-19 стало меньше, однако 90 процентов пациентов больницы нуждаются кислородной терапии

В девятой больнице Мариуполя готовы принять более 270 больных, сейчас палаты заполнены на треть. Оборудование больнице предоставил Фонд Рината Ахметова совместно с банком ПУМБ.

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Там ежедневное количество госпитализированных с коронавирусом уменьшилась в пять раз! Уже вторую неделю подряд количество выздоровевших превышает количество инфицированных. Больницы этот "штиль" используют, чтобы подготовиться к возможной третьей волне коронавируса. Чему уделяют особое внимание? Об этом рассказывают журналисты телеканала "Украина" Ольга Коваленко и Юлия Грановская.

За шесть лет работы терапевтом Дарье Ежеленко приходится второй раз реагировать на вызовы вирусной пневмонии. В 2016-м к таким осложнениям приводил свиной грипп, сейчас вирусное воспаление легких грозит пациентам с COVID-19. Четкого перечня симптомов коронавирусной инфекции нет. Иногда болезнь может ввести в заблуждение даже опытных врачей.

Дарья Ежеленко, врач приемного отделения Мариупольской городской больницы №9, объясняет:

"Пневмонии эти отличаются принципиально от бактериальных тем, что поражается не только ткань, а и сосудистая система легких. Поэтому протекают эти пневмонии тяжелее, дольше лечатся. У нас был случай протекания коронавирусной инфекции по типу острого отравления. Лично я ни разу до этого не наблюдала. Дифференцировать COVID от пищевой токсикоинфекции сальмонеллеза было очень тяжело".

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В 9-ю больницу Мариуполя сейчас доставляют только пациентов с COVID-19. Здесь готовы принять более 270 больных, но сейчас палаты заполнены на треть.

Александр Железняк, и.о. директора Мариупольской горбольницы №9, рассказывает, что раньше поступало 45-49 человек, а за последние сутки – всего девять человек.

Дарья Ежеленко подтверждает – больных COVID-19 в Мариуполе стало меньше, но они стали тяжелее. 90 процентов пациентов медучреждения сейчас нуждаются кислородной терапии.

Александр Железняк говорит, что кислород это, пожалуй, самый главный компонент в лечении больных, страдающих от COVID-19. А с помощью концентратора получить кислород можно из обычного воздуха в палате. В течение минуты устройство способно производить до 10 литров живительной смеси. Оборудование больнице предоставил Фонд Рината Ахметова совместно с банком ПУМБ.

Андрей Высоцкий руководитель регионального центра ПУМБ в Мариуполе, рассказывает:

"Объединили свои усилия Фонд Рината Ахметова и Первый украинский международный банк. 21 концентратор мы передаем в больницы Донецкой области и надеемся, что эти кислородные концентраторы помогут спасать жизни наших людей".

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Всего из Фонда и при поддержке ПУМБа государственным больницам страны предоставят 140 кислородных концентраторов.

Дарья Ежеленко, доктор приемного отделения Мариупольской городской больницы №9, рассказывает:

"Благодаря Фонду Рината Ахметова, у нас оборудования достаточно. Новые концентраторы намного более удобны, чем старые. Старые, во-первых, создавали очень большой дискомфорт психологический своим постоянным шумом".

Андрей Ремпель, директор департамента здравоохранения Мариупольского городского совета, говорит:

"От Фонда Рината Ахметова Мариуполь одним из первых городов получил аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты для наших медиков. До конца января мы прогнозируем, что у нас будет, благодаря помощи Рината Ахметова, 690 точек с централизованной подачей кислорода".

Видео: Сегодня

Государственные медучреждения страны получили от Фонда более 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Для поддержки системы здравоохранения страны Ринат Ахметов выделил 300 млн грн .

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Также напомним, что в Мариуполе при жизни зараженных коронавируса борются с помощью аппаратуры от Фонда Рината Ахметова . Фонд предоставил больницам современные аппараты ИВЛ, тест-системы и защитные средства.

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