Фото дня. В Чернобыль пришла настоящая зима

В Чернобыле заснежило. Фото: коллаж "Сегодня"
В субботу, 11 декабря, в Чернобыле выпал снег. На опубликованных в Сети фото можно увидеть, что заповедник прямо замела метель.
Соответствующие кадры опубликовали на странице в Facebook Чернобыльского заповедника.
Чернобыль замело снегом
На фото видно, что на выходных погода решила накрыть Чернобыль снегом. Работники заповедника опубликовали символичный стих к завораживающим снимкам:
"Лягла зима, і білі солов’ї,
Затьохкали холодними вустами.
В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли"
Погода в Украине 11 декабря
Погода в Украине в субботу, 11 декабря, будет теплой как для зимы. В большинстве регионов будет солнечно, местами пройдут осадки в виде дождя.
В центре и на севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.
На юге Украины 11 декабря осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет на уровне +7, +13, ночью – +6, +11. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.
В восточных регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4...+6. Однако холоднее всего будет на западе – +2...+4. Ночью – мороз до -1 градуса.
В Киеве 11 декабря пойдет дождь. Температура воздуха будет держаться на уровне +6, +8 и днем и ночью. Скорость ветра – 7-12 м/с.