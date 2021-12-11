Фото дня. В Чернобыль пришла настоящая зима

В Чернобыле заснежило. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 11 декабря, в Чернобыле выпал снег. На опубликованных в Сети фото можно увидеть, что заповедник прямо замела метель.

Соответствующие кадры опубликовали на странице в Facebook Чернобыльского заповедника.

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Чернобыль замело снегом

На фото видно, что на выходных погода решила накрыть Чернобыль снегом. Работники заповедника опубликовали символичный стих к завораживающим снимкам:

"Лягла зима, і білі солов’ї,

Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.

І стали біля неба як стояли"

Чернобыль замело снегом. Фото: Екатерина Корепанова

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Погода в Украине 11 декабря

Погода в Украине в субботу, 11 декабря, будет теплой как для зимы. В большинстве регионов будет солнечно, местами пройдут осадки в виде дождя.

В центре и на севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.