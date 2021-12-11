Фото дня. У Чорнобиль прийшла справжня зима

У Чорнобилі засніжило. Фото: колаж "Сьогодні"
У суботу, 11 грудня, у Чорнобилі випав сніг. На опублікованих у Мережі фото можна побачити, що заповідник прямо замела хуртовина.
Відповідні кадри опублікували на сторінці у Facebook Чорнобильського заповідника.
Чорнобиль замело снігом
На фото видно, що на вихідні погода вирішила накрити Чорнобиль снігом. Працівники заповідника опублікували символічний вірш до чарівних знімків:
"Лягла зима, і білі солов’ї
Затьохкали холодними вустами.
В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли"
Погода в Україні 11 грудня
Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде теплою як для зими. У більшості регіонів буде сонячно, подекуди опади у вигляді дощу.
У центрі та на півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.
На півдні України 11 грудня опадів не очікується. Денна температура повітря буде на рівні +7, +13, уночі – +6, +11. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с.
У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4...+6. Проте найхолодніше буде на заході – +2…+4. Вночі мороз до -1 градуса.
У Києві 11 грудня йтиме дощ. Температура повітря триматиметься на рівні +6, +8 і вдень та вночі. Швидкість вітру – 7-12 м/с.