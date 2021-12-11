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Фото дня. У Чорнобиль прийшла справжня зима

Софія Ковнір
11 грудня, 13:00
Працівники заповідника опублікували символічний вірш до чарівних знімків

У Чорнобилі засніжило. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 11 грудня, у Чорнобилі випав сніг. На опублікованих у Мережі фото можна побачити, що заповідник прямо замела хуртовина.

Відповідні кадри опублікували на сторінці у Facebook Чорнобильського заповідника.

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Чорнобиль замело снігом

На фото видно, що на вихідні погода вирішила накрити Чорнобиль снігом. Працівники заповідника опублікували символічний вірш до чарівних знімків:

"Лягла зима, і білі солов’ї

Затьохкали холодними вустами.

В холодні землі взулися гаї.

І стали біля неба як стояли"

Чорнобиль замело снігом. Фото: Катерина Корепанова

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Погода в Україні 11 грудня

Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде теплою як для зими. У більшості регіонів буде сонячно, подекуди опади у вигляді дощу.

У центрі та на півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.

На півдні України 11 грудня опадів не очікується. Денна температура повітря буде на рівні +7, +13, уночі – +6, +11. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с.

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У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4...+6. Проте найхолодніше буде на заході – +2…+4. Вночі мороз до -1 градуса.

У Києві 11 грудня йтиме дощ. Температура повітря триматиметься на рівні +6, +8 і вдень та вночі. Швидкість вітру – 7-12 м/с.

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