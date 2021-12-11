Фото дня. У Чорнобиль прийшла справжня зима

У Чорнобилі засніжило. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 11 грудня, у Чорнобилі випав сніг. На опублікованих у Мережі фото можна побачити, що заповідник прямо замела хуртовина.

Відповідні кадри опублікували на сторінці у Facebook Чорнобильського заповідника.

Реклама

Чорнобиль замело снігом

На фото видно, що на вихідні погода вирішила накрити Чорнобиль снігом. Працівники заповідника опублікували символічний вірш до чарівних знімків:

"Лягла зима, і білі солов’ї Затьохкали холодними вустами. В холодні землі взулися гаї. І стали біля неба як стояли"

Чорнобиль замело снігом. Фото: Катерина Корепанова

Реклама

Погода в Україні 11 грудня

Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде теплою як для зими. У більшості регіонів буде сонячно, подекуди опади у вигляді дощу.

У центрі та на півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.