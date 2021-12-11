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СЬОГОДНІ Новини України

На Україну обрушиться сильний вітер: де чекати на негоду

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
11 грудня, 11:10
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З цієї причини деякі регіони можуть залишитися без електрики
На території України вируватиме негода. Фото: колаж "Сьогодні"
На території України вируватиме негода. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 11 грудня, в Україні у південних, центральних та північних областях очікуються сильні пориви вітру. Синоптики рекомендують бути обережними цього дня.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Очікується негода

У південних, центральних та північних областях до кінця дня 11 грудня будуть пориви вітру до 15-20 м/с, а також І рівень небезпеки – жовтий.

По Києву та Київській області найближчим часом із збереженням до кінця дня очікуються пориви вітру 15-20 м/с та також І рівень небезпеки – жовтий.

В Україні три області залишилися без світла через негоду

Станом на 7-му ранку 11 грудня в Україні кілька областей залишились без електрики. Це пов'язано з поганими погодними умовами.

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Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у трьох областях:

  • Київська – 25
  • Житомирська – 21
  • Чернігівська – 9

Наразі до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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