Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Ломаченко - Комми: онлайн боя Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💡 Запрет пакетов ⚽ Александрия - Шахтер: онлайн
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

На Украину обрушится сильный ветер: где ждать непогоду

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
11 декабря, 11:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По этой причине некоторые регионы могут остаться без электричества
На территории Украины будет бушевать непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
На территории Украины будет бушевать непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 11 декабря, в Украине в южных, центральных и северных областях ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики рекомендуют быть осторожными в этот день.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

Ожидается непогода

В южных, центральных и северных областях до конца дня 11 декабря будут порывы ветра до 15-20 м/с, а также I уровень опасности – желтый.

По Киеву и Киевской области в ближайшее время с сохранением до конца дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и также I уровень опасности – желтый.

В Украине три области остались без света из-за непогоды

По состоянию на 7 утра 11 декабря в Украине несколько областей остались без электричества. Это связано с плохими погодными условиями.

Реклама

В результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в трех областях:

  • Киевская – 25
  • Житомирская – 21
  • Черниговская – 9

На данный момент к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах встретили живописное морозное утро

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

62 962

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять