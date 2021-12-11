На Украину обрушится сильный ветер: где ждать непогоду

В субботу, 11 декабря, в Украине в южных, центральных и северных областях ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики рекомендуют быть осторожными в этот день.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Ожидается непогода
В южных, центральных и северных областях до конца дня 11 декабря будут порывы ветра до 15-20 м/с, а также I уровень опасности – желтый.
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По Киеву и Киевской области в ближайшее время с сохранением до конца дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и также I уровень опасности – желтый.
В Украине три области остались без света из-за непогоды
По состоянию на 7 утра 11 декабря в Украине несколько областей остались без электричества. Это связано с плохими погодными условиями.
В результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в трех областях:
- Киевская – 25
- Житомирская – 21
- Черниговская – 9
На данный момент к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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