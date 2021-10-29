Где и когда дети должны носить маску от COVID-19: разъяснение

Нужно ли детям носить маску. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что дети с 12 лет должны носить защитную маску в общественном транспорте и местах скопления людей.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".

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Дети с 12 лет обязаны носить защитную маску

По словам Кузина, что дети с 12 лет должны носить маску в общественном транспорте и местах скопления людей.

В учреждениях образования ученики первых – четвертых классов могут не использовать маски.

"Все остальные должны надевать на входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать", – рассказал главный санврач.

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Ребенок может вакцинироваться с 12 лет

Как рассказал Кузин, при согласии родителей ребенок может быть вакцинирован по медицинским показаниям (если у него имеется тяжелое заболевание, инвалидность).

Для этого педиатр выдает заключение, что он рекомендует такому ребенку пройти вакцинацию, и подросток прививается двумя дозами вакцины Pfizer.

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Кроме того, когда ребенок должен посетить другое государство (по учебе, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиаде) при желании родителей и наличии требования о вакцинации в той стране, куда направляется школьник, выдается медицинское заключение педиатра, что по социальным обстоятельствам ребенку рекомендуется прививка. И с 12 лет он может пройти полный курс вакцинации.

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