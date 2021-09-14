Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса. Где ожидать возможное вторжение войск РФ

По мнению Вовка, угроза вторжения РФ актуальна для юга и востока Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

На данный момент российские войска, находящиеся в Беларуси, не представляют угрозы для Украины, но Москва вынашивает идею вторжения в восемь областей на востоке и юге Украины.

Такое мнение высказал экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала Украина 24.

По словам эксперта, соглашение на сумму миллиард долларов на поставку российского оружия в Беларусь, заключенное на днях с Москвой, направлено не против Украины, а против стран-членов НАТО.

"Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Беларуси от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область – это идти против Западной Украины, ни Киевская – это, считай, покушение на столицу, на всю Украину", – объяснил генерал.

В то же время Вовк отметил, что в Кремле все еще помнят о так называемом плане "Новороссия", который предусматривает оккупацию сразу восьми областей. По его словам, он не был реализован благодаря тому, что Украина в 2014 году отстояла Харьков, Днепр и Одессу.

По его словам, если отношения Москвы и Киева будут на таком же плохом уровне, как сегодня, не будет ничего делаться по Минским соглашениям – попытка их выполнять или апгрейд, это может кончиться реальной потерей территорий на востоке и юге страны.

"Потому что мы понимаем, какие угрозы ожидают Украину при их выполнении также – то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей – Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую", – сказал Вовк.

Таким образом, по словам генерала, Украина останется без морей.

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Эскалация после визита Зеленского в США

О том, что обстановка на Донбассе ухудшилась, сообщил и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Обстановка на линии соприкосновения ухудшилась. Происходят обстрелы из минометов, врагом применяются противотанковые ракеты, стрелковое оружие, ведется снайперский огонь", – сказал Наев.

Обострение на Донбассе генерал связывает с политическими событиями.

"Мы видим, что эскалация связана с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. Процесс полностью управляется со стороны РФ", – подчеркнул командующий.

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