Гибель украинца после задержания во Вроцлаве: МИД направила ноту Польше

Погибший украинец Дмитрий Никифоренко. Фото: Facebook

Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.

Об этом сообщает посол Украины в Польше Андрей Дешиц в Twitter.

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", – написал он.

Ранее посол сообщал, что Украина будет просить беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом событии.

При этом он добавил, что дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Читайте также:

Реклама

Смерть украинца Дмитрия Никифоренко в Польше: одна из версий

Что произошло

Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах в Сети заговорили коллеги полицейских, причастных к трагедии.

Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он уснул в транспорте, по другой — вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и украинца доставили в вытрезвитель.

Журналисты Gazeta Wyborcza, получившие доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

Трагедии в Польше

Это далеко не первая трагедия, в которую попадают украинцы в соседней стране.