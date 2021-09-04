Загибель українця після затримання у Вроцлаві: МЗС направила ноту Польщі

Загиблий українець Дмитро Никифоренко. Фото: Facebook

Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренко після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

Про це повідомляє посол України в Польщі Андрій Дешиц в Twitter.

"Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", – написав він.

Раніше посол повідомляв, що Україна проситиме неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію.

При цьому він додав, що справа перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.

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Що сталося

Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки тепер. Як дізналися журналісти, першими про факти, що шокують, заговорили в Мережі колеги поліцейських, причетних до трагедії.

Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув у транспорті, за іншою – поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію, і українця доставили у витверезник.

Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необґрунтовано.

Трагедії в Польщі

Це далеко не перша трагедія, в яку потрапляють українці в сусідній країні.