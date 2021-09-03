Загибель українця після затримання у Вроцлаві: МЗС готує ноту Польщі

Посольство України в Польщі взяло на свій контроль ситуацію із загибеллю у Вроцлаві 25-річного вінничанина Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією 30 липня. Найближчим часом наші дипломати відправлять МЗС Польщі ноту з проханням про проведення неупередженого та швидкого розслідування.
Про це Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію", – заявив Дещиця.
Нагадаємо, 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і супроводження до місцевого витверезника помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними видання Gazeta Wyborcza , яке отримало доступ до даних відеомоніторингу поліції при затриманні українця, польські поліцейські застосували до нього надмірну фізичну силу, що і могло стати причиною смерті хлопця.
Польські слідчі зараз проводять кілька експертиз, після чого можна очікувати кваліфікації дій правоохоронців.
Трагедії в Польщі
Це далеко не перша трагедія, в яку потрапляють українці в сусідній країні.
- У липні в результаті нещасного випадку загинув 50-річний громадянин України в населеному пункті Бжозовец біля міста Гожув Великопольський.
- Також цього літа в Вармінсько-Мазурському воєводстві впав вертоліт з українцями на борту. Оскільки падіння відбулося в воду, троє наших громадян відбулися травмами.