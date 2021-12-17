Украине грозит новая волна COVID-19: как будем противостоять

Министр призвал всех украинцев пройти вакцинацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Страна готова к дополнительной прививке для широких масс. Украина законтрактовала 25 млн доз вакцины Pfizer на следующий год, а на 2023 год – еще 25 млн доз.

Об этом в эфире на телеканале "1+1" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

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"Позавчера было законтрактовано 300 тыс. курсов компании Pfizer на новые противовирусные препараты, вчера еще 300 тыс. курсов у другой компании – MSD – на препарат молнупиравир, который также будет закуплен за счет госбюджета. Мы готовимся к следующей волне, чтобы потом не звучали обвинения", – сказал Ляшко.

По словам министра, Украина готова к бустерной дозе.

"Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы", – сказал Ляшко.

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Что с вакцинацией

По словам министра, в последнее время еженедельно в Украине проводится более 1 млн прививок, и этот показатель держится на достаточно высоком уровне.

Ляшко призвал всех украинцев сделать прививку от коронавируса, при этом он привел следующие цифры: среди тех, кто в ноябре инфицировался коронавирусом, 85% были невакцинированы.

В больницах доля непривитых пациентов с COVID-19 составляла 95%.

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В Украине испортилось 125 тыс. доз вакцины

В Украине в декабре списали около 125 тыс. вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca.

В Минздраве добавили, что точное количество помещенных на карантин вакцин из-за возможности разлива (например, из флакона использовали девять из 10 доз) будет известно после окончания учета препаратов в регионах.

"По состоянию на 1 декабря 2021 года осталось около 125 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Вакцины с истекшим сроком годности не используются для проведения вакцинации против COVID-19 и помещены на карантин", – говорится в сообщении.



Еще 408 216 доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации для утилизации.

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