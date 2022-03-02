"Град", "Смерч", "Калибр" и запрещенные бомбы: какими ракетами оккупанты атакуют Харьков

На протяжении нескольких дней Харьков подвергается ракетным и артиллерийским ударам оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время вторжения российских войск в Украину город Харьков подвергся ракетным и артиллерийским ударам. Сайт "Сегодня" выяснил, какие объекты были разрушены и какое запрещенное оружие используют оккупанты в нападении на "первую столицу" Украины.

В результате массированных обстрелов пострадали следующие объекты городской инфраструктуры:

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жилые дома в районе ТЦ "Экватор", а также в других районах города;

школа;

телевышка;

областная госадминистрация на площади Свободы;

управление областной полиции;

социологический факультет Национального университета им. Каразина;

завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове;

танковое училище;

летное училище;

общежитие на улице Клочковской;

позиции Чугуева (Башкировка и аэродром);

ТЭЦ-5.

Здание областного управления полиции после атаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска применяют тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня, а также запрещенные бомбы и мины.

Фугасная бомба

Так, стало известно, что на Харьков была сброшена 500-киллограммовая фугасная авиационная бомба ФАБ-500. После удара на месте осталась воронка в человеческий рост.

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По данным Рособоронэкспорта, ФАБ-500 является "мощной авиабомбой для гарантированного поражения наземных целей". Предназначена и эффективна для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, военно-полевых сооружений. ФАБ-500 в основном используется ВВС России.

Фугасная бомба ФАБ-500 / Фото: Wikipedia

Ракета "Калибр"

Как сообщает Тelegram-канал Pravda Gerashchenko, удар по площади Свободы был нанесен крылатой ракетой класса "Калибр". В результате атаки обрушилась 1/3 здания Харьковской ОГА, повреждены соседние дома, погибли 10 человек, более 35 – получили ранения.

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Российская крылатая ракета "Калибр" состоит на вооружении ВС РФ с 2012 года. Является аналогом американских крылатых ракет Tomahawk и украинских "Нептунов". Ракетные комплексы "Калибр" предназначены для поражения наземных, морских надводных и подводных целей при интенсивном огневом противостоянии противника. Крылатые ракеты "Калибр" могут запускаться с подлодок, надводных кораблей и с самолетов Ту-142.

Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км, минимальная – 50 км. Стартовая масса ракеты составляет от 1200 до 2300 кг, из которых масса боевой части – от 200 до 450 кг в зависимости от типа. Длина ракеты – от 6,2 до 8,22 м, диаметр – 0,533 м. Ракета летит на высоте 20 метров над уровнем моря или земли, а около цели снижается до 10 метров.

Ракета "Калибр". Фото: anna-news.info

РСЗО "Град" и "Смерч"

Харьков подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". Удары были нанесены в районе улиц: Деревянко, Клочковской, микрорайонов Алексеевка, Салтовка, Павлополь.

"Харьков массированно обстрелян из "Градов". Десятки погибших и сотни раненых! Этот ужас должен видеть весь мир! Смерть оккупантам!" – сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

О том, что в Харькове также применялись "Смерчи", которые имеют большую поражающую силу, чем "Град", сообщил представитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Заряжены "Смерчи" 300-милиметровыми реактивными снарядами с кассетной головной частью с осколочными боевыми элементами. В частности: 72 боевых элемента, несущих по 96 готовых тяжелых осколков, предназначенных для поражения небронированной техники, и по 360 готовых легких осколков, предназначенных для поражения живой силы противника в местах их сосредоточения; всего – до 32 832 осколков.

Площадь поражения элемента 300-1100 м². Бронепробиваемость на дистанции 10 м 5-7 мм, на дистанции 100 м – 1-3 мм. В 12 снарядах содержится 393 984 готовых осколка. Наиболее эффективен на открытой местности, в степи и пустыне.

РСЗО"Смерч" была разработана в СССР в 1986 году, на вооружение принята в 1989 году. Фото: коллаж "Сегодня"

"Град" – советская и российская реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

Количество снарядов для залпа: 40 штук. Максимальная и минимальная дальность поражения цели зависят от применяемого снаряда, наибольшая – 42 км. Артиллерийская часть монтируется на доработанных типах шасси грузовых автомобилей семейств "Урал-375" или "Урал-4320" в зависимости от модификации. Модификация "Град-1" монтируется на "ЗИЛ-131". Скорость передвижения боевых машин составляет 75-90 км/ч.

Белорусская модификация – боевая машина РСЗО "Град-1А" (БелГрад) монтируется на доработанном шасси грузового автомобиля МАЗ-6317. Максимальная скорость: 85 км/ч, запас хода: 1200 км, масса БМ: 16,45 т. Расчёт БМ: 6 человек. Везет запасной боекомплект в несколько десятков ракет. Время перезаряда: 7 минут.

РСЗО "Град". Фото: riafan.ru

Кассетные бомбы с минами "Лепесток"

На Харьковскую область российские захватчики также сбрасывают запрещенные во всем мире кассетные бомбы с минами "Лепесток". Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Сбрасывают кассетные бомбы с минами "Лепесток". Цвет может меняться. Размером с палец. Наступаешь – отрывает ногу. "Лепесток" запрещен во всем мире. Запрещен Женевской конвенцией. Это бич Афгана и других локальных войн ХХ века", – подчеркнула Венедиктова.

Ирина Венедиктова: "Лепесток" запрещен во всем мире. Запрещен Женевской конвенцией / Фото: Facebook

Кассетная бомба – авиабомба, снаряженная кассетными боевыми элементами (авиационными минами или мелкими бомбами) различного назначения (противотанковыми, противопехотными, зажигательными и др.) массой до 10 кг. В одной кассете может располагаться более 100 мин.

ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) "Лепесток" – противопехотная мина нажимного действия советского производства. Является почти точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.

Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования. Одним из средств дистанционного минирования является кассета КМГУ, в каждой кассете уложено 1248 мин. Штурмовик Су-25 способен нести до 6 кассет, фронтовой бомбардировщик Су-24 – до 7 кассет.

Поражение человеку при взрыве мины наносится за счет травмирования нижней части ноги. При взрыве практически не образуется убойных осколков, за исключением металлических деталей механизма в центральной части мины. Корпус выполнен из полиэтиленовой композиции зеленого или коричневого цвета. Взрыв происходит в момент касания ногой датчика цели.

Мина широко применялась в Афганской войне. Из-за необычной формы пластикового корпуса дети нередко воспринимали мину как игрушку и получали серьезные ранения или погибали.

ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) "Лепесток". Фото: 7arlan.kz

Вакуумная бомба

Оккупанты также пытались уничтожить телевышку в Харькове запрещенной вакуумной бомбой.

Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ) – неофициальное обозначение российской авиационной бомбы объемного взрыва. Другое неофициальное название – "Папа всех бомб" – отсылает к прозвищу американской GBU-43/B "Мама всех бомб" (бэкроним Mother Of All Bombs от оригинального Massive Ordnance Air Blast – авиационный боеприпас крупного калибра), находящейся на вооружении американских ВВС.

Считается наиболее мощным неядерным боеприпасом в мире.

Вакуумная бомба считается наиболее мощным неядерным боеприпасом в мире. Фото: rg.ru

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