Грозы и похолодание: прогноз погоды на 18 августа (карта)

В среду грозы переместятся с западного региона в центр Украины, обильные дожди обещают также на юге и севере страны. Кроме того, в некоторых областях станет ощутимо прохладней – температура опустится до 22 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 18 августа обещают нежаркую погоду и грозы. Температура в столице опустится до 21-23 градусов.

Погода в регионах

Во среду грозы на западе страны обещают только в двух областях, а на востоке по-прежнему преимущественно жарко и сухо.

На севере температура снизится до 22-24 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами.

температура снизится до 22-24 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами. На западе и так не высокая вчера температура снизится еще – в этом регионе прогнозируют в среднем 20-22 градуса.

и так не высокая вчера температура снизится еще – в этом регионе прогнозируют в среднем 20-22 градуса. В центре сегодня пасмурдно и грозы. Температура в Кропивницком, Черкассах, Полтаве и Днепре в среднем будет от 29 до 31 градуса.

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На востоке сегодня грозу обещают только в Харькове. Температура в Луганской и Харьковской областях – 31-33 градуса, в Донецкой – до +32, Запорожской – 29-31 градус.

сегодня грозу обещают только в Харькове. Температура в Луганской и Харьковской областях – 31-33 градуса, в Донецкой – до +32, Запорожской – 29-31 градус. На юге 18 августа будет жарко, но позагорать вряд ли удастся, так как параллельно будет лить. В Николаеве и Херсоне – 30-32 градуса, в Одесской области и оккупированном Крыму – до +30.

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