Грозы пошли в атаку: где будет лить 17 августа (карта)

Во вторник в Украине во многих областях все еще будет жарко и сухо, но грозы снова понемногу наступают. Заняв весь запад, они перекинулись на северный регион.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 17 августа обещают жаркую и сухую погоду: температура 30-32 градуса и никаких осадков.

Погода в регионах

Во вторник дожди в западном регионе снова сменятся грозами, которые затронут также Житомирскую область. На остальной территории страны будет солнечно и сухо.

На севере обещают температуру около 30-32 градуса. В Черниговской, Киевской и Сумской областях осадков не прогнозируют.

обещают температуру около 30-32 градуса. В Черниговской, Киевской и Сумской областях осадков не прогнозируют. На западе сегодня температура немного снизится – в этом регионе прогнозируют в среднем 24-26 градусов. Довольно жарко будет только в Хмельницком – до +30 и Черновцах – до+29. Во всех западных областях обещают грозы.

сегодня температура немного снизится – в этом регионе прогнозируют в среднем 24-26 градусов. Довольно жарко будет только в Хмельницком – до +30 и Черновцах – до+29. Во всех западных областях обещают грозы. В центре сегодня солнечно, жарко и без осадков. Температура в Кропивницком, Черкассах, Полтаве и Днепре – 30-32 градуса.

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На востоке сегодня также ни гроз, ни ливней не будет. Температура в Луганской и Харьковской областях – 30-32 градуса, а в Донецкой и Запорожской – 28-30 градусов.

сегодня также ни гроз, ни ливней не будет. Температура в Луганской и Харьковской областях – 30-32 градуса, а в Донецкой и Запорожской – 28-30 градусов. На юге 17 августа тоже холодно не будет. В Николаеве – 30-32 градуса, в Одесской и Херсонской областях – до +30, в Крыму чуть "прохладнее" – 27-29 градусов.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в ближайшие дни в Украину придет антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano и принесет сухую и солнечную погоду.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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