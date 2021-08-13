Антициклон Elfi подарит нам шикарную погоду на Маковея: прогноз на выходные

А на следующей неделе нас ждет сюрприз – жара в большинстве областей Украины усилится до 30-35 градусов

На улице будет очень приятная погода / Фото: Pixabay

Солнечная погода с минимальным количеством дождей продолжится и на выходных. 14 и 15 августа ожидается комфортная температура воздуха – ни жары, ни холода.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В субботу температура воздуха будет радовать комфортными градусами, в течение дня ожидается 24-29 тепла.

Антициклон Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от циклонов Kurt и Luciano, принесет практически повсеместно в Украине сухую солнечную погоду (карта). Разве что крайний восток и Приазовье немного заденет незначительными дождями теплый атмосферный фронт.

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В воскресенье температура воздуха начнет повышаться, 26-31 градус. Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях.

Погода в Киеве

В Киеве на Маковея (14 августа) предполагается солнечная погода с температурой воздуха 27-28 градусов.

В воскресенье, 15 августа, в столице столбики термометров поползут вверх и покажут +30.

"С начала следующей недели жара в большинстве областей Украины усилится до 30-35 градусов", – добавила Диденко.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

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А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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