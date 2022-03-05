Хакеры Anonymous атаковали сайт ФСБ России

Про прекращение работы сайта сообщили сама международная группа хакеров Anonymous / Коллаж "Сегодня"
Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской Федеральной службы безопасности.
Об этом сообщает twitter-страница группы.
При переходе на сайт появляется сообщение об ошибке.
Anonymous объявили России кибервойну
Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.
"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.
С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.
Напомним, Anonymous также сломали радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.
Кроме этого, хакеры сломали российское телевидение.