Хакеры Anonymous атаковали сайт ФСБ России

Про прекращение работы сайта сообщили сама международная группа хакеров Anonymous / Коллаж "Сегодня"

Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает twitter-страница группы.

Реклама

При переходе на сайт появляется сообщение об ошибке.

Ошибка на сайте российской федеральной службы безопасности. Фото: Anonymous

Anonymous объявили России кибервойну

Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.

Реклама

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.

С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.

Напомним, Anonymous также сломали радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.

Кроме этого, хакеры сломали российское телевидение.