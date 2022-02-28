Anonymous с Украиной! Взломаны более 300 сайтов России

Большинство из них в настоящее время отключены

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Хакерская группировка Anonymous взломала более 300 правительственных сайтов, государственных СМИ и банков Российской Федерации за последние 48 часов.

Об этом группировка заявила у себя на странице в Twitter.

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"Anonymous закрыли более 300 российских правительственных сайтов, государственных СМИ и банков за последние 48 часов, причем большинство из них в настоящее время отключены", – отметили там.

JUST IN: #Anonymous takes down more than 300+ #Russian government, state media & banks websites in the last 48 hrs, with most of them currently offline. #OpRussia#FckPutin#FreeUkrainepic.twitter.com/wfWB1M0jYI — Anonymous TV (@YourAnonTV) February 27, 2022

При этом Anonymous слили в Сеть базу данных Сбербанка:

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Anonymous объявили России кибервойну

Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.

"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.

С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.

Напомним, Anonymous также сломали радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.

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Кроме этого, хакеры сломали российское телевидение.

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