Anonymous с Украиной! Взломаны более 300 сайтов России

Хакерская группировка Anonymous взломала более 300 правительственных сайтов, государственных СМИ и банков Российской Федерации за последние 48 часов.
Об этом группировка заявила у себя на странице в Twitter.
"Anonymous закрыли более 300 российских правительственных сайтов, государственных СМИ и банков за последние 48 часов, причем большинство из них в настоящее время отключены", – отметили там.
JUST IN: #Anonymous takes down more than 300+ #Russian government, state media & banks websites in the last 48 hrs, with most of them currently offline. #OpRussia#FckPutin#FreeUkrainepic.twitter.com/wfWB1M0jYI— Anonymous TV (@YourAnonTV) February 27, 2022
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При этом Anonymous слили в Сеть базу данных Сбербанка:
MORE: SberBANK Databases https://t.co/chIuoRtywhhttps://t.co/OYFmKmw64k— Anonymous TV (@YourAnonTV) February 27, 2022
Anonymous объявили России кибервойну
Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.
"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.
С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.
Напомним, Anonymous также сломали радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.
Кроме этого, хакеры сломали российское телевидение.