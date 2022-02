Anonymous с Украиной! Взломаны более 300 сайтов России

Хакерская группировка Anonymous взломала более 300 правительственных сайтов, государственных СМИ и банков Российской Федерации за последние 48 часов.

Об этом группировка заявила у себя на странице в Twitter.

JUST IN: #Anonymous takes down more than 300+ #Russian government, state media & banks websites in the last 48 hrs, with most of them currently offline. #OpRussia#FckPutin#FreeUkrainepic.twitter.com/wfWB1M0jYI