Anonymous з Україною! Зламано понад 300 сайтів Росії

Більшість із них наразі від'єднано

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Хакерське угруповання Anonymous зламало понад 300 урядових сайтів, державних ЗМІ та банків Російської Федерації за останні 48 годин.

Про це угруповання заявило у себе на сторінці у Twitter.

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"Anonymous закрили понад 300 російських урядових сайтів, державних ЗМІ та банків за останні 48 годин, причому більшість із них наразі відключено", – зазначили там.

Водночас Anonymous злили в Мережу базу даних Сбербанку:

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Anonymous оголосили Росії кібервійну

Нещодавно хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.

"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", – йдеться у повідомленні.

З того часу угруповання почало завдавати кіберударів по важливих російських сайтах.

Нагадаємо, Anonymous також зламали радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.

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Крім цього, хакери зламали російське телебачення.

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