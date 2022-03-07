Хакеры Anonymous взломали гостелеканалы РФ: что теперь показывают (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"

Хакеры Anonymous заявили о сломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.

Об этом они сообщили в Twitter.

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"Хакерская группа Anonymous сегодня сломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi (типа Netflix) и телеканалы (трансляцию – Ред.) в прямом эфире "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны из Украины. Все российские государственные телеканалы сломаны", – говорится в сообщении.

Anonymous в Twitter опубликовали фото, на которых видны вместо трансляции сообщения о том, что "обычные россияне против войны" в Украине и призыв к россиянам выступить против геноцида РФ в Украине.

"Мы – обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны! Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени обычных людей РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине", – говорится в сообщении.

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Отметим, Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

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Ситуация в Украине 7 марта