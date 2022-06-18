"Хочу, чтобы больше не умирали люди": Борис Джонсон получил письмо от 6-летнего мальчика из Мариуполя

Джонсон получил письмо от мальчика из Мариуполя / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Во время своего визита в Украину Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, получил письмо от мальчика из Мариуполя. Все родные 6-летнего Ильи Костушевича погибли в оккупированном российскими захватчиками городе.

Сейчас о судьбе мальчика заботится ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

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"Хочу, чтобы больше не умирали люди"

В своем письме Илья написал следующее:

"Дорогой Борис Джонсон!

Я хочу, чтобы скорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я бы хотел, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Отправляю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю Вас. Илья, 6 лет".

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Это письмо – это ответ на открытое письмо украинским детям, которое Борис Джонсон обнародовал в мае. Илья написал его уже в Киеве, где находится с семьей из Славянска. В настоящее время пара оформляет статус опеки над мальчиком. О судьбе мальчика заботится ФК "Шахтер" Рината Ахметова, руководители клуба неоднократно посещали Илью.

Теперь письмо мальчика уже у Бориса Джонсона, который прочел его и увез с собой в Великобританию.

"Передали оригинал и перевод, но, как оказалось в поезде, господин Борис читает на украинском!", – написала прессслужба Укрзализныци.

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"Видел, как сквозь рану бьется сердце ребенка"

Ранее мы рассказывали историю парамедика из Мариуполя, доверившего ее Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Парамедик экстренной медицинской помощи Мариуполя Сергей Чорнобривец пришел в больницу в первый день полномасштабной войны и отработал 22 дня подряд. Читайте о том, как он спасал жизнь детей и взрослых, пострадавших в результате боевых действий.

Также мы писали об истории Елизара – врача из Мариуполя, спасавшего людей с первых дней полномасштабной войны. Он рассказал о спасении из плена, эвакуации и гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.