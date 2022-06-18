"Хочу, щоб більше не вмирали люди": Борис Джонсон отримав листа від 6-річного хлопчика з Маріуполя

Джонсон отримав листа від хлопчика з Маріуполя / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Під час свого візиту до України Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, отримав листа від хлопчика з Маріуполя. Усі рідні 6-річного Іллі Костушевича загинули у окупованому російськими загарбниками місті.

Наразі долею хлопчика опікується ФК "Шахтар" Ріната Ахметова.

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"Хочу, щоб більше не вмирали люди"

У своєму листі Ілля написав таке:

"Дорогий Борисе Джонсоне!

Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років".

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Цей лист – це відповідь на відкритий лист українським дітям, який Борис Джонсон оприлюднив у травні. Ілля написав його вже у Києві, де перебуває із родиною зі Слов'янська. Наразі пара оформлює статус опіки над хлопчиком. Долею хлопчика опікується ФК "Шахтар" Ріната Ахметова, керівники клубу неодноразово навідували Іллю.

Тепер лист хлопчика вже у Бориса Джонсона, що прочитав його та забрав із собою у Велику Британію.

"Передали оригінал і переклад, але, як виявилося у поїзді, пан Борис читає українською!", – написала пресслужба Укрзалізниці.

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"Бачив, як крізь рану б'ється серце дитини"

Раніше ми розповідали історію парамедика з Маріуполя, який довірив її Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

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Також ми писали про історію Єлизара – лікаря з Маріуполя, який рятував людей з перших днів повномасштабної війни. Він розповів про порятунок з полону, евакуацію та гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.