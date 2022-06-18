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СЬОГОДНІ Новини України

"З кожним днем ситуація погіршувалася": лікар з Маріуполя про евакуацію та гуманітарну допомогу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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18 червня, 11:43
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Лікар із Маріуполя Єлізар розповів про порятунок постраждалих у місті та гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова
Медик з Маріуполя розповів свою історію про війну
Медик з Маріуполя розповів свою історію про війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Єлізар – уродженець Горлівки, лікар-анестезіолог за фахом. Після початку війни на Донбасі чоловік переїхав до Маріуполя, і працював у кількох медичних установах. 24 лютого 2022 року, день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він зустрів на чергуванні в лікарні, надаючи допомогу першим постраждалим.

Єлізар розповів свою історію "Сьогодні" про порятунок з полону, евакуацію та гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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Допомогу надавали цілодобово

"Уже о пів на шосту ранку (24 лютого, – ред.) до нашої лікарні почали прибувати поранені. З того моменту ми безперервно та цілодобово надавали допомогу всім, хто її потребував, як цивільним, так і військовим", – згадує Єлізар.

Лікар розповів, що з кожним днем ситуація в місті погіршувалася. У середині березня російські окупанти захопили приміщення Обласної лікарні інтенсивного лікування, у якій працював Єлізар. Увесь персонал та пацієнти опинилися в заручниках. За словами чоловіка, він дивом зміг спочатку вибратися з полону, а потім і евакуюватися з блокадного міста.

Після цього Єлізар упродовж двох місяців рятував життя пацієнтів у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. І. Мечникова. Нещодавно чоловік разом зі своєю сім'єю переїхав до Києва. Як переселенці, в управлінні соціального захисту населення Печерського району вони отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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"Про діяльність Фонду я знаю ще з 2014 року. Пам'ятаю вантажі гуманітарної допомоги, які Фонд направляв до Донецька та інших міст. Крім того, мені відомі випадки, коли Фонд допомагав рятувати життя дітей, зокрема, й у Маріуполі", – розповідає лікар.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 млн людей. Понад 1,2 млн з них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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"Бачив, як крізь рану б'ється серце дитини"

Раніше ми розповідали історію парамедика з Маріуполя, який довірив її Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Парамедик екстреної медичної допомоги Маріуполя Сергій Чорнобривець прийшов до лікарні у перший день повномасштабної війни і відпрацював 22 доби поспіль. Читайте про те, як він рятував життя дітей і дорослих, що постраждали від бойових дій.

Ми також писали про те, що популярний футболіст з України, якого знає весь світ, Роман Яремчук розповів про жахи, які пережили його рідні через РФ, Музею "Голоси Мирних".

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Сергій Чорнобривець - парамедик екстреної медичної допомоги з Маріуполя, який 22 доби поспіль (з короткими перервами на сон) рятував життя людей. Сотні поранених маріупольців вижили завдяки йому.
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Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

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