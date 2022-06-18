"З кожним днем ситуація погіршувалася": лікар з Маріуполя про евакуацію та гуманітарну допомогу

Лікар із Маріуполя Єлізар розповів про порятунок постраждалих у місті та гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова

Медик з Маріуполя розповів свою історію про війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Єлізар – уродженець Горлівки, лікар-анестезіолог за фахом. Після початку війни на Донбасі чоловік переїхав до Маріуполя, і працював у кількох медичних установах. 24 лютого 2022 року, день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він зустрів на чергуванні в лікарні, надаючи допомогу першим постраждалим.

Єлізар розповів свою історію "Сьогодні" про порятунок з полону, евакуацію та гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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Допомогу надавали цілодобово

"Уже о пів на шосту ранку (24 лютого, – ред.) до нашої лікарні почали прибувати поранені. З того моменту ми безперервно та цілодобово надавали допомогу всім, хто її потребував, як цивільним, так і військовим", – згадує Єлізар.

Лікар розповів, що з кожним днем ситуація в місті погіршувалася. У середині березня російські окупанти захопили приміщення Обласної лікарні інтенсивного лікування, у якій працював Єлізар. Увесь персонал та пацієнти опинилися в заручниках. За словами чоловіка, він дивом зміг спочатку вибратися з полону, а потім і евакуюватися з блокадного міста.

Після цього Єлізар упродовж двох місяців рятував життя пацієнтів у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. І. Мечникова. Нещодавно чоловік разом зі своєю сім'єю переїхав до Києва. Як переселенці, в управлінні соціального захисту населення Печерського району вони отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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"Про діяльність Фонду я знаю ще з 2014 року. Пам'ятаю вантажі гуманітарної допомоги, які Фонд направляв до Донецька та інших міст. Крім того, мені відомі випадки, коли Фонд допомагав рятувати життя дітей, зокрема, й у Маріуполі", – розповідає лікар.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 млн людей. Понад 1,2 млн з них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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"Бачив, як крізь рану б'ється серце дитини"

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