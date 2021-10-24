Холодно, но без осадков: погода в Украине 25 октября

В Украине ожидается существенное похолодание / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине ожидается существенное похолодание из-за перемещения арктической воздушной массы.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0... -5 градусов, на остальной территории 0... +5 ; днем +6... +11 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье до +13 градусов.
В Киеве в понедельник осадков не ожидается, температура ночью 0... -2 градуса, днем 7... +9 градусов.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве за весь период метеорологических наблюдений днем 25 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 21,1 градуса тепла в 1923 году, самая низкая — в ночь на отметке 6,8 градуса мороза в 2014 году.
"Погодные качели" в Украине
На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.
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