Хотят, чтобы им помогали. Оккупанты создали фейковый документ (фото)

Оккупанты распространяют фейковые распоряжения / Фото: Коллаж: Сегодня
У одного из диверсантов был найден "документ" якобы от Минобороны Украины. Но таких распоряжений не было и никто не давал.
Об этом сообщили очевидцы сайту "Сегодня".
Диверсанты ходят по домам и улицам, показывают этот "документ" и просят им помогать. Но это очередная провокация и фейк.
"На основании закона Украины "О разведке" № 1089-ІХ от 16.12 2020 года в соответствии со статьей 23, обеспечить содействие сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины в выполнении возложенных на них задач и осуществлении функций", – говорится в фейковом документе.
Ситуация в Украине 27 февраля
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