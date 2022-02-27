Хотят, чтобы им помогали. Оккупанты создали фейковый документ (фото)

Оккупанты распространяют фейковые распоряжения / Фото: Коллаж: Сегодня

У одного из диверсантов был найден "документ" якобы от Минобороны Украины. Но таких распоряжений не было и никто не давал.

Об этом сообщили очевидцы сайту "Сегодня".

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Диверсанты ходят по домам и улицам, показывают этот "документ" и просят им помогать. Но это очередная провокация и фейк.

"На основании закона Украины "О разведке" № 1089-ІХ от 16.12 2020 года в соответствии со статьей 23, обеспечить содействие сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины в выполнении возложенных на них задач и осуществлении функций", – говорится в фейковом документе.

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Ситуация в Украине 27 февраля

Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты взорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.

Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортном потенциале России никак не отразится.

Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска оккупантов вошли в город Купянск Харьковской области. По информации на Facebook-странице Купянского горсовета, мэр города провел переговоры с россиянами, вражеская колонна в сопровождении полиции передвигается по городу.

В Киеве в результате обстрела погиб шестилетний мальчик. Ребенка привезли в больницу уже мертвым. Также серьезно пострадали еще двое детей и трое взрослых, их доставили в больницу "Охматдет".

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