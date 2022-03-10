Пытаются оцепить Киев и готовят диверсии. В Генштабе рассказали о планах оккупантов

ВСУ предупредили украинцев о планах путинских войск / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов и сдерживают наступление войск РФ по всем направлениям. Часть войск уже потеряла боеспособность, из-за этого враг перемещает к границам Украины соединения и воинские части по другим стратегическим направлениям.
Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.
Беларусь поставляет оккупанту горюче-смазочные материалы, а также разрешила использовать железнодорожную инфраструктуру и аэродромы.
В Генштабе уточнили, что оккупанты могут начать диверсии на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
- Несмотря на большие потери, РФ не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступать с Полесского и Северского направлений.
- На Слобожанском направлении противник двигается в сторону населенных пунктов Изюм, Петровское, Грушуваха, а также Сум и Ахтырки.
- Наступательная операция идет и на Донецком и Таврическом направлениях. Противник наращивает войска на Николаевском направлении.
- В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабли ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.
Сейчас ВСУ с силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.
Война в Украине 9 марта
- Военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.
- Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.
- Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.
- Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.
- Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.