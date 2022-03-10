Пытаются оцепить Киев и готовят диверсии. В Генштабе рассказали о планах оккупантов

ВСУ предупредили украинцев о планах путинских войск / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов и сдерживают наступление войск РФ по всем направлениям. Часть войск уже потеряла боеспособность, из-за этого враг перемещает к границам Украины соединения и воинские части по другим стратегическим направлениям.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

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Беларусь поставляет оккупанту горюче-смазочные материалы, а также разрешила использовать железнодорожную инфраструктуру и аэродромы.

В Генштабе уточнили, что оккупанты могут начать диверсии на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры.

Несмотря на большие потери, РФ не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступать с Полесского и Северского направлений.

На Слобожанском направлении противник двигается в сторону населенных пунктов Изюм, Петровское, Грушуваха, а также Сум и Ахтырки.

противник двигается в сторону населенных пунктов Изюм, Петровское, Грушуваха, а также Сум и Ахтырки. Наступательная операция идет и на Донецком и Таврическом направлениях . Противник наращивает войска на Николаевском направлении.

. Противник наращивает войска на Николаевском направлении. В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабли ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

Сейчас ВСУ с силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

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Война в Украине 9 марта