Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Намагаються оточити Київ та готують диверсії. У Генштабі розповіли про плани окупантів

Тетяна Очеретяна
10 березня, 00:52
Російські військові продовжують наступальну операцію в Україні, наші бійці відбивають атаки супротивника – у Генштабі підбили підсумки дня

ЗСУ попередили українців про плани путінських військ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники продовжують відбивати атаки окупантів і стримують наступ військ РФ у всіх напрямах. Частина військ агресора уже втратила боєздатність, через що ворог переміщує до кордонів України військові частини з інших стратегічних напрямків.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

Реклама

Білорусь постачає окупанту паливно-мастильні матеріали, а також дозволила використовувати залізничну інфраструктуру та аеродроми.

У Генштабі уточнили, що окупанти можуть розпочати диверсії на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури.

Ситуація на різних напрямках:

  • Незважаючи на великі втрати, РФ не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступати з Поліського та Сіверського напрямів.
  • На Слобожанському напрямі супротивник рухається у бік населених пунктів Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також Суми та Охтирка.
  • Наступальна операція йде і на Донецькому та Таврійському напрямах. Противник нарощує війська на Миколаївщині.
  • У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізольовувати район бойових дій. Кораблі ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Наразі ЗСУ із силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Реклама

Війна в Україні 9 березня