Намагаються оточити Київ та готують диверсії. У Генштабі розповіли про плани окупантів

ЗСУ попередили українців про плани путінських військ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники продовжують відбивати атаки окупантів і стримують наступ військ РФ у всіх напрямах. Частина військ агресора уже втратила боєздатність, через що ворог переміщує до кордонів України військові частини з інших стратегічних напрямків.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Білорусь постачає окупанту паливно-мастильні матеріали, а також дозволила використовувати залізничну інфраструктуру та аеродроми.

У Генштабі уточнили, що окупанти можуть розпочати диверсії на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури.

Ситуація на різних напрямках:

Незважаючи на великі втрати, РФ не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступати з Поліського та Сіверського напрямів.

На Слобожанському напрямі супротивник рухається у бік населених пунктів Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також Суми та Охтирка.

супротивник рухається у бік населених пунктів Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також Суми та Охтирка. Наступальна операція йде і на Донецькому та Таврійському напрямах . Противник нарощує війська на Миколаївщині.

. Противник нарощує війська на Миколаївщині. У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізольовувати район бойових дій. Кораблі ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Наразі ЗСУ із силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

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