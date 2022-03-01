Хотят защищать Родину! С начала войны в Украину вернулись 80 тысяч украинцев

В страну возвращаются украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны на территорию Украины вернулись 80 тысяч человек. Большинство из них – мужчины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Реклама

Все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Проверки и пропускные операции максимально упрощены.

"За 5 суток отражения агрессии люди не только покидали Украину. На Родину вернулись почти 80 тысяч наших соотечественников, из которых большинство – мужчины. Патриоты, работавшие или временно проживавшие за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил, других военных формирований и сил территориальной обороны. Гордимся соотечественниками!" - отметили в ГПСУ.

Кроме того, минимизирован список документов, которые необходимо иметь с собой при выезде из страны. Пограничники и таможенники сопредельных стран также максимально упростили пропуск на свою территорию.

Реклама

Сколько человек выехали из Украины с начала войны

По данным ООН, 520 тысяч украинцев уже ищут спасение от войны в других странах.

"И цифры растут очень быстро: час за часом с четверга. Я работаю с беженцами почти 40 лет, но я изредка видел такой быстрый отток людей. Самый большой в Европе со времен Балканских войн", – заявил Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев.

По его данным, более 280 тысяч украинцев выехали в Польшу, 94 тысячи – в Венгрию, 40 тысяч – в Молдову, 34 тысячи – в Румынию, 30 тысяч – в Словакию. Остальные – в другие европейские страны.

Реклама

Раньше мы писали: