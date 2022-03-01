Хочуть захищати Батьківщину! З початку війни в Україну повернулися 80 тисяч українців

В країну повертаються українці / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни на територію України повернулися 80 тисяч людей. Більшість з них – чоловіки.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірки та пропускні операції максимально спрощені.

"За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками!", – наголосили в ДПСУ.

Крім того, мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою під час виїзду з країни. Прикордонники і митники суміжних країн також максимально спростили пропуск на свою територію.

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Скільки людей виїхали з України з початку війни

За даними ООН, 520 тисяч українців уже шукають порятунку від війни в інших країнах.

"І цифри зростають дуже швидко: година за годиною з четверга. Я працюю з біженцями майже 40 років, але я зрідка бачив такий швидкий відтік людей. Найбільший у Європі з часів Балканських воєн", – заявив Філіппо Гранді, верховний комісар ООН у справах біженців.

За його даними, більш як 280 тисяч українців виїхали до Польщі, 94 тисячі – до Угорщини, 40 тисяч – до Молдови, 34 тисячі – до Румунії, 30 тисяч – до Словаччини. Решта – в інші європейські країни.

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