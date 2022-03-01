Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Обережно! В Одесі поширюють фейки про евакуаційні поїзди

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 15:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Невідомі складають списки людей, які хочуть виїхати з міста найближчим часом
В Мережі поширюють фейки про евакуацію з Одеси.
В Мережі поширюють фейки про евакуацію з Одеси. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі поширюють фейкову інформацію про евакуаційні поїзди з міста. Однак жодних рейсів не призначено.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Реклама

Тим часом складаються списки людей, яких нібито планують евакуювати.

"Увага! У Мережі поширюється фейкова інформація про евакуаційні поїзди! Зокрема, з Одеси. Важливо, компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Де не працюють вокзали в Україні? Фото: Укрзалізниця

Посадка на евакуаційні рейси

Увечері 26 лютого пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що посадка на евакуаційні рейси є безкоштовною.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку, зазначають у компанії. Решта пасажирів можуть сісти в потяг за наявності вільних місць.

Реклама

"Інші потяги рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинки біля блокпостів у разі потреби графік руху змінюється, тому пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда", – рекомендують в "Укрзалізниці".

Загалом за ці кілька днів від обстрілів шляхом евакуації врятовано тисячі українців, яких щогодини вивозять із зони бойових дій потягами.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день шостий. Штурм Херсона, ракетні атаки по Харкову та Києву, список жертв Путіна зростає. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Історії звитяг
1 березня. "Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 5 днів він збив 16 літаків ворога...
Слава Україні!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти