Осторожно! В Одессе распространяют фейки об эвакуационных поездах

В Одессе распространяют фейковую информацию об эвакуационных поездах из города. Однако никаких рейсов не назначено.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
При этом составляются списки людей, которых будто бы планируют эвакуировать.
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"Внимание! В Сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно – компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы по железной дороге. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные", – говорится в сообщении.
Где не работают вокзалы в Украине. Фото: Укрзализныця
Посадка на эвакуационные рейсы
Вечером 26 февраля пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что все посадки на эвакуационные рейсы бесплатные.
Приоритет – детям, женщинам и пожилым людям, отмечают в компании. Остальные пассажиры могут сесть в поезд при наличии свободных мест.
"Другие поезда движутся по стране, но из-за уменьшения скорости и остановок у блокпостов в случае необходимости график движения меняется, поэтому пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда", – рекомендуют в "Укрзализныце".
В общей сложности за эти несколько дней от обстрелов путем эвакуации спасены тысячи украинцев, которых каждый час вывозят из зоны боевых действий поездами.
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