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Осторожно! В Одессе распространяют фейки об эвакуационных поездах

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 марта, 15:30
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Неизвестные составляют списки людей, желающих уехать из города в ближайшее время
В Сети распространяют фейки об эвакуации из Одессы.
В Сети распространяют фейки об эвакуации из Одессы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе распространяют фейковую информацию об эвакуационных поездах из города. Однако никаких рейсов не назначено.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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При этом составляются списки людей, которых будто бы планируют эвакуировать.

"Внимание! В Сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно – компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы по железной дороге. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные", – говорится в сообщении.

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Где не работают вокзалы в Украине. Фото: Укрзализныця

Посадка на эвакуационные рейсы

Вечером 26 февраля пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что все посадки на эвакуационные рейсы бесплатные.

Приоритет – детям, женщинам и пожилым людям, отмечают в компании. Остальные пассажиры могут сесть в поезд при наличии свободных мест.

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"Другие поезда движутся по стране, но из-за уменьшения скорости и остановок у блокпостов в случае необходимости график движения меняется, поэтому пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда", – рекомендуют в "Укрзализныце".

В общей сложности за эти несколько дней от обстрелов путем эвакуации спасены тысячи украинцев, которых каждый час вывозят из зоны боевых действий поездами.

Раньше мы писали:

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