Хроники коронавируса. Более 800 смертей за сутки, а людей отстраняют от работы

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине ситуация с коронавирусом с каждым днем ухудшается. За сутки в стране зафиксировали более 800 смертей, а красная зона карантина продолжает расширяться.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

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Более 800 смертей за сутки

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1183, медработников – 426).

Также за прошлые сутки госпитализировали 2967 человек, а летальных исходов – 833. Кроме этого, выздоровели от коронавируса 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 3 107 489 человек;

выздоровели – 2 537 565 человек;

летальных исходов – 73 390.

Красная зона карантина расширилась

Минздрав обновил карантинные зоны. Красных регионов уже 17, а желтая зона самая маленькая.

Красная зона

В этой зоне находятся 17 регионов:

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г. Киев. Херсонская область. Одесская область. Запорожская область. Донецкая область. Днепропетровская область. Сумская область. Николаевская область. Ровенская область. Житомирская область. Ивано-Франковская область. Киевская область. Луганская область. Хмельницкая область. Черниговская область. Львовская область. Волынская область.

Оранжевая зона

В этой зоне находятся 6 регионов:

Винницкая область. Полтавская область. Харьковская область. Черкасская область. Черновицкая область. Закарпатская область.

Желтая зона

В этой зоне только две области:

Кировоградская. Тернопольская.

Какая ситуация с коронавирусом в украинских больницах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине появилась справка о противопоказаниях к COVID-вакцинации

Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам с временными или постоянными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19.

Соответствующая форма № 028-1/о "Вывод врача относительно наличия противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкция по ее заполнению утверждена приказом Минздрава № 2394 от 2 ноября 2021 года.

Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями к применению вакцин, а также с перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок, утвержденным еще в 2011 году.

При этом в Минздраве напоминают, что постоянные противопоказания могут быть лишь к прививке конкретной вакциной от COVID-19. Например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.

Какие бывают противопоказания:

Абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину для реципиента вакцины, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки. Абсолютные противопоказания могут быть неизменными и временными.

– состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину для реципиента вакцины, а риски от проведения вакцинации значительно превышают преимущества от прививки. Абсолютные противопоказания могут быть неизменными и временными. Предостережение – ситуация, когда окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ перед рисками от проведения или непроведения прививки в зависимости от сложившейся ситуации.

– ситуация, когда окончательное решение о прививке принимает врач с учетом преимуществ перед рисками от проведения или непроведения прививки в зависимости от сложившейся ситуации. Постоянные – противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер и, возможно, не снимаемые на протяжении жизни.

– противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер и, возможно, не снимаемые на протяжении жизни. Временные – противопоказания, непосредственно имеющиеся в момент решения вопроса о проведении прививки, они носят временный характер и потом исчезают.

Полный список противопоказаний можно найти по ссылке.

Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

Отстранение от работы из-за прививки

Юристы прокомментировали отстранение от работы невакцинированных людей определенных профессий.

Например, адвокат Иван Либерман сообщил, почему, на его взгляд, эта норма все же сомнительна с позиции закона.