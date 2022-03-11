Искали дорогу домой на Россию: в Сумской области в поле поймали 29 солдат-"освободителей" (фото)

В Сумской области задержана группа оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции в Facebook.

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В Роменском районе небезразличные жители одного из сел увидели в поле группу подозрительных лиц в военной форме. Они обратились в полицию.

В результате стражи порядка совместно с ТрО задержали группу российских солдат, всего 29 человек. Они пешей колонной бродили в районе Сумской области. Как объяснили уже в отделении, искали дорогу на Россию, домой.

"В настоящее время все задержанные переданы в соответствующие органы, где будут выяснены все обстоятельства, при которых они попали на территорию Роменского района. Они будут отвечать за каждое совершенное преступление против нашей страны и украинского народа", – сообщили в полиции.

Российские солдаты. Фото: полиция Сумской области

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Военные РФ в украинском плену

Военнопленный из России Владимир Рассказов извинился перед украинцами за то, что российские войска вторглись на нашу территорию "как военные преступники".

Другой военнопленный рассказал, какая на самом деле ситуация с отправкой армии РФ в Украине.

Кроме того, российские военные, попадающие в плен, стали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину. А задачей было захватить Харьков за три дня.

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А некоторые пленные уже начали угрожать Владимиру Путину, что по возвращении в Россию встанут против него.

4 марта был опубликован первый список военнопленных солдат России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины.

24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что украинская армия захватила в плен первых российских военных.

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