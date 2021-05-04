Ивангай в интервью Дудю: До сих пор война какая-то, есть терки Украины и России

Иван Рудский называет развязанную Россией войну против Украины нечестной и считает, что все как-то нечисто здесь

Иван Рудский (Ивангай). Фото: instagram.com/boredoneguy

Украинский влогер Иван Рудский (Ивангай) заявил, что Украина и Россия ведут "какую-то непонятную войну", и если бы все было по-честному, то наша страна могла бы потягаться с агрессором. Об этом он рассказал в вырезанной части интервью с Юрием Дудем.

"Сейчас я вижу до сих пор война какая-то, явно все как-то нечисто, почему-то есть терки Украины и России. Эта война какая-то нечестная, ее даже Путин не признает, что это происходит. А в честной мы бы реально потягались с Россией, ВВП свое подняли бы… Мы могли бы, а война – это ужасно, нечестно, это страшно. Эти методы запугивания – они такие нечестные", – сказал он

Ивангай уточнил, что речь не о войне честной, а о конкуренции между странами в экономическом плане.

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"Украина же сдерживают эти постоянные войны, аннексии территорий. Мы бы сами разобрались. У нас и так ресурсов мало. Реально хочется показать, на что способна Украина на мировой арене", – сказал волгер и назвал Россию "младшим братом".

В этом же интервью Ивангай ошарашил ответом об оккупации Крыма, говорит, что проспал ее где-то за границей.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Ивангай оскорбил Дудя за то, что тот вырезал часть интервью о Голодоморе и НКВД.

Видео: t.me/yurydud