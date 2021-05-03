После встречи с Дудем популярнейший украинский влогер назвал его "ссыклом ...баным"

Ивангай жестко высказался про российского журналиста, который записал с ним интервью в Рио-де-Жанейро

Интервью российского журналиста Юрия Дудя с украинским видеоблогером Иваном Рудским, более известным под псевдонимом Ивангай, из-за которого в РФ возбудили расследование, вызвало еще один скандал – на этот раз из-за вырезанных нелицеприятных для России высказываний украинца.

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Об этом Рудской сообщил у себя в Twitter.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка – жертва Голодомора. Дедушка – жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией", – написал блогер у себя в Twitter .



Вдобавок к этому, в комментариях Рудской достаточно грубо объяснил такой поступок съемочной группы.

"Ссыкло ...баное", – написал Ивангай.

Кроме этого, он написал в своем Twitter, что "РФ отжала у Украины их территории, ценой тысячи жизней", но он считает, что "народ России бессилен против этого".

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Иван Рудской родился в деревне Ганновка в Днепропетровской области в 1996 году. В 2016 году первым из всех русскоязычных блогеров получил "Бриллиантовую кнопку YouTube" как обладатель 10 млн подписчиков. На сегодняшний он пересек уже отметку в 17 млн подписчиков – для Украины это второй максимальный показатель.

Долгое время блогер жил в России, но после начала российской агрессии занял проукраинскую позицию и вернулся в Украину.

Напомним, что в прошлом году Юрий Дудь поднял вопрос массовой гибели морских животных на Камчатке и призвал власти решить проблему.