Дудь ответил влогеру Ивангаю и показал вырезанную часть интервью (видео)

В день выхода интервью украинский влогер сказал, что все очень круто и не было никаких претензий

После возмущений украинского влогера Ивана Рудского (Ивангая) российский журналист Юрий Дудь выложил часть интервью, которая не была опубликована, из-за которой случился скандал.

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Он объяснил ситуацию в своем Telegram.

Он отметил, что, во-первых, в день выхода интервью Ивангай сказал, что "все очень круто" и не было никаких претензий.

Также Дудь разъяснил, что для зрителя из 4-10 часовой записи доходит намного меньше. Как правило, на "монтаже" выкидывается все неинтересное, иногда то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать.

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"Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению герою. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать – это нормально, тем более, для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж", – написал журналист.

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Дудь опубликовал 12-минутный кусок видео без монтажных склеек, на отсутствия которого пожаловался Ивангай.

Видео: t.me/yurydud

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России возбудили дело из-за интервью Юрия Дудя – его заподозрили в пропаганде наркотиков.