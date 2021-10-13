Из минометов и гранатометов. На Донбассе оккупанты 6 раз нарушили "тишину"

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 12 октября, боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", – говорится в сообщении.

Где стреляли

У Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.

Возле Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В сторону Марьинки открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

По состоянию на 7:00 утра, 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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