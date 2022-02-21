Израиль переносит посольство из Киева во Львов

Временно посольство Израиля будет расположено во Львове/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Министерство иностранных дел Израиля переносит свое посольство из Киева в Львов. Это связано с угрозой вторжения РФ на территорию Украины.

Об этом сообщает МИД Израиля в Twitter.

"После оценки ситуации в МИД Израиля, а также обсуждений с различными международными структурами, министр иностранных дел Яир Лапид принял решение проинструктировать сотрудников посольства Израиля в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львов на западе Украины", — говорится в сообщении.

Ситуация

Ранее разработанные санкции против России намеревались вводить при условии вторжения российских войск на территорию Украины. Вопросы мер в ответ на признание сепаратистских образований не рассматривались отдельно.

Днем 21 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Евросоюз готов ввести санкции против России .

. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что санкции в Россию должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину.

должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил , что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно сидит на российском газе

, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно сидит на российском газе Только в случае военного вторжения в Украину Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT.

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