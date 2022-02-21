ЕС готов нанести сокрушительный удар по РФ – Кулеба

Евросоюз готов ввести санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главами МИД стран ЕС.

"Призвал ЕС принять сейчас, по крайней мере, хотя бы отдельные санкции против РФ, поскольку для этого есть достаточно оснований. В этой связи мы обсудили, что должно быть триггером (спусковым крючком – ред.) для применения полного пакета санкций против РФ. Я вижу после этого разговора, что, во-первых, есть готовность применять против РФ полный пакет самых тяжелых санкций. Второе – продолжается дискуссия о том, в какой именно момент это должно случиться", – сказал он.