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СЬОГОДНІ Новини України

ЄС готовий завдати нищівного удару по РФ – Кулеба

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21 лютого, 13:01
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Міжнародні партнери готові застосовувати проти РФ повний пакет найважчих санкцій
Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень
Лікарі отримуватимуть більше 20 тисяч гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Євросоюз готовий запровадити санкції проти Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі із главами МЗС країн ЄС.

"Закликав ЄС прийняти зараз принаймні хоча б окремі санкції проти РФ, оскільки для цього є достатньо підстав. У зв'язку з цим ми обговорили, що має бути тригером (спусковим гачком – ред.) для застосування повного пакету санкцій проти РФ. Я бачу після цієї розмови, що, по-перше, є готовність застосовувати проти РФ повний пакет найважчих санкцій.

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