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Один обстріл може призвести до війни – Зеленський попередив Захід

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 лютого, 10:59
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Президент України розповів про необхідність запровадження санкцій та уточнення щодо питання вступу до НАТО
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Санкції щодо Росії мають бути запроваджені до того, як відбудеться можливе вторгнення в Україну, заявив президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки в інтерв'ю телеканалу CNN.

Зеленський зазначив, що він не згоден із позицією, згідно з якою санкції мають бути накладені лише після того, як відбудеться потенційне російське вторгнення.

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"Нам не потрібні ваші санкції після того, як будуть бомбардування і після того, як по нашій країні обстрілюватимуться, або після того, як у нас не буде кордонів, або після того, як у нас не буде економіки… навіщо тоді нам ці санкції ?" – Сказав президент.

За словами Зеленського, необхідно як мінімум оприлюднити повний список санкцій, які Захід має намір запровадити у разі вторгнення в Україну

"Коли ви питаєте, що можна зробити, можна зробити багато різних речей. Ми навіть можемо надати вам список. Найголовніше – це бажання. Якщо ви навіть не можете розкрити, що з ким буде, якщо почнеться війна... Я сумніваюся, що вона буде спровокована після того, як вона станеться" , – Додав він.

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Небезпека вторгнення

Відповідаючи на запитання про потенційний хибний привід для війни з Росією, Зеленський сказав, що будь-які провокації дуже небезпечні. Він зазначив, що у Криму та на окупованих територіях одномоментно знаходиться від 30 до 35 тисяч російських військових.

"Провокації, справді, дуже небезпечні, якщо є така кількість військ. Один обстріл, один артилерійський вогонь можуть призвести до війни" , – попередив Зеленський.

Президент України зазначив, що сусідні з нею країни поділяють побоювання.

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"Ми знаємо історію Радянського Союзу, і вони розуміють, з якими ризиками ми стикаємося. Польща, країни Балтії – Литва, Естонія, Латвія – Молдова знають, до чого це може привести. Так що нам потрібно бути дуже обережними". , – сказав він.

Необхідність вступу до НАТО

Президент України заявив, що партнерам по НАТО необхідно уточнити терміни, на які країна може приєднатися до військового альянсу.

"Україні потрібні гарантії безпеки. Ми розумні люди, ми не вузьколобі. Ми розуміємо, що є багато різних ризиків через НАТО, немає консенсусу навколо інших союзників, усі кажуть, що нам треба пройти якусь відстань між Україною та НАТО, що ми маємо пройти пішки: все, що ми говоримо, це сказати нам, скільки часу потрібно, щоб подолати цю відстань?" — наголосив Зеленський.

Вимоги Зеленського

Напередодні у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський поставив низку вимог до Заходу. Він заявив, що Україна заслуговує на чесну відповідь про вступ до ЄС та НАТО.

Президент зазначив, що Україна має право вимагати гарантії безпеки, і тому вчетверте скликатиме гарантів Будапештського меморандуму.

"Якщо цього не станеться або за результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року будуть поставлені під сумнів. ", – сказав Зеленський.

Також він запропонував провести зустріч лідерів Ради безпеки ООН за участю України, Німеччини та Туреччини.

Президент наголосив, що Нормандський процес переговорів щодо Донбасу, як і обмін полоненими, має бути розблокований.

Загроза вторгнення Росії

  • За останні тижні західні офіційні особи попереджали, що Росія може підготуватися до вторгнення. в будь-який час Але Росія спростувала ці твердження, заявивши, що війська проводять військові навчання в регіоні.
  • За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців , але до цієї цифри входять і бойовики на окупованій території України.
  • Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.
  • На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віце-президент США Камала Харріс заявила , що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації

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