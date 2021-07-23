К похищению Чауса причастны госструктуры Украины – генпрокурор Молдовы

К похищению украинского экс судьи Николая Чауса причастны госструктуры Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло во время заявления о завершении расследования по резонансному делу, передают издания Unimedia и Еvz.ro.

"В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова. Мы направили несколько запросов об установлении в Украине судебно-исковой просьбы и ждем ответов. Наша задача – идентифицировать людей, которые приехали из Украины и провели соответствующие операции здесь, в Молдове", – сказал генпрокурор.

Он также отметил, что правоохранители Молдовы определили людей из спецструктур Украины, которые участвовали в похищении бывшего судьи.

Накануне Следственный комитет парламента Молдовы обратился в Верховную Раду Украины на счет организации встречи для обсуждения расследования исчезновения экс-судьи Николая Чауса.

Адвокат экс-судьи Александр Вишневый сообщил журналистам, что его и других защитников Чауса пригласили для участия в заседании в двустороннем межпарламентском молдавско-украинском формате, чтобы получить информацию о расследовании похищения экс-судьи правоохранительными органами Украины.

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"В комиссии (парламентская комиссия в Молдове – ред.) отметили, что не имеют никакой информации по этому поводу, поскольку украинская сторона не реагирует на запросы со стороны представителей власти и правоохранительных органов Молдовы", – заявил Вишневый.

"Такая реакция, по их утверждению, препятствует установлению всех фигурантов уголовного дела. А речь идет не только об исполнителях, но и о заказчиках преступления, установлении их местонахождения", – добавил адвокат.

Напомним, 3 апреля в центре молдавской столицы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск.

В свою очередь в СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.

В мае текущего года Николай Чаус, который скрывается в Молдове, записал видеообращение, в котором заявил, что якобы передал в Украину компромат на своих похитителей.