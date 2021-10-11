Кабмин планирует усилить карантин в Украине – список запретов

Усиление карантина в Украине: какие привилегии для вакцинированных. Коллаж: "Сегодня"
Сегодня, 11 октября стало известно, что Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможность пребывания в общепите для невакцинированных.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в общепите и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.
Какого транспорта это будет касаться:
- поезда;
- автобусы;
- самолеты.
Участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% – невакцинированные.
"Это и является подтверждением эффективности вакцинации", – заявил Ляшко.
16 областей рискуют перейти в оранжевую зону
Ранее мы сообщали, что по состоянию на 11 октября, все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина. При этом показателям оранжевой соответствуют 16 регионов.
В большинстве регионов превышен уровень госпитализации больных ковидом. Худшая ситуация второй день подряд в Херсонской области. Сейчас там показатель составляет 94,9 при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, в Донецкой и Одесской областях превышен показатель загруженности коек с кислородом.
Какие области могут попасть в оранжевую зону
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Кто близок к красной зоне?
Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, в данный момент близка к красной зоне Херсонская область. По его словам, сначала значительный рост нынешней волны коронавируса был в западных областях.
"Мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но в данный момент мы видим, что Черновицкая область, которая сама "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", – сказал министр.
Ляшко добавил, что Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня и не попав в оранжевый, в данный момент одна из первых, которая может приблизиться к красной зоны.