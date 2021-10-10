Коронавирус, итоги недели. Новый "рекорд" по ковиду, обязательная вакцинация и ужесточение карантина

В Украине фиксируют все больше случаев коронавируса, многих пациентов сразу везут в больницу в тяжелом состоянии. По состоянию на 10 октября 16 областей уже не соответствуют желтой зоне карантина.
Сайт "Сегодня" выяснял, как изменилась ситуация с ковидом за неделю.
Уровень заболеваемости
За прошедшую неделю, с 3 по 10 октября, в Украине зафиксировали 86 068 новых случаей заражения коронавирусом. Для сравнения, неделей ранее этот показатель составлял 62 792, а две недели назад – вообще вдвое меньше – 41 751.
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Также 7 октября был самый большой показатель по ковиду за этот сезон – 16 362. При этом за все время пандемии COVID-19 заболели уже 2 541 257 человек.
Вакцинация
С начала прививочной кампании вакцинировали 7 529 596 украинцев, из них получили одну дозу 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек. Всего медики сделали 13 644 843 прививки.
Кроме того, Минздрав утвердил перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Это работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- заведений высшего, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Что творится в больницах?
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова реанимация переполнена больными ковидом. Четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.
Сейчас в ковид-отделении лежат три семьи с тяжелыми формами COVID-19 – их расселили по разным палатам, чтобы те не видели страданий друг друга.
А во Львове заметили очередь из скорых возле изолятора для COVID-больных. Утром 5 октября в стационаре уже 409 подтвержденных случаев COVID-19. Тем временем в детской больнице "Охматдет" лечится рекордное количество детей с COVID-19 – 41.
В Одессе помимо того, что не хватает мест для пациентов, в больницах недостаточно медиков для лечения пациентов с ковидом.
Пациентов госпитализируют в четыре больницы: городскую инфекционную больницу и отделения городской больницы №5 на ул. Троицкой и Лидерсовском бульваре. Дети поступают в детскую больницу №3, беременные и роженицы — в роддом №2.
В Александровской больнице Киева автомобили скорой с COVID-пациентами вынуждены были стоять по несколько часов возле приемной. В очереди стояли только больные со средней тяжестью COVID – тяжелых сразу пропускали в реанимацию.
Карантин в Украине
По состоянию на 10 октября все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.
Какие области могут стать "оранжевыми":
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Из-за роста заболеваемости во Львове местные власти решили ужесточить карантин с 18 октября. Какие правила введут:
- Все школы перейдут на "дистанционку";
- Плановые операции отменят;
- Ограничат развлекательные массовые мероприятия.
А в Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров. Проверять сертификаты будут полицейские и работники Госпродпотребслужбы.