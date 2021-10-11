Кабмін планує посилити карантин в Україні – список заборон

Посилення карантину в Україні: які привілеї для вакцинованих. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 11 жовтня стало відомо, що Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливість перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін в карантин – це можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки при наявності сертифікату про вакцинацію.

Якого транспорту це стосуватиметься:

поїзди;

автобуси;

літаки.

Учасники наради зазначили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауна в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що нині серед госпіталізованих із COVID-19 близько 97% – невакцинованих.

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"Це і є підтвердженням ефективності вакцинації", – заявив Ляшко.

16 областей ризикують перейти до "помаранчевої" зони

Раніше ми повідомляли, що станом на 11 жовтня, всі області України перебувають в "жовтій" зоні адаптивного карантину. При цьому показниками помаранчевої відповідають 16 регіонів.

У більшості регіонів перевищений рівень госпіталізації хворих на ковід. Найгірша ситуація другий день поспіль – в Херсонській області. Наразі там показник становить 94,9 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, у Донецькій та Одеській областях перевищений показник зайнятості ліжок із киснем.

Які області можуть потрапити в "помаранчеву" зону

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Чернігівська.

Хто найближчий до "червоної" зони

Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, нині однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.

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"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але тепер ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.

Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", наразі одна з перших, яка може наблизитися до "червоної зони".