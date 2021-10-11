Кабмін планує посилити карантин в Україні – список заборон

Посилення карантину в Україні: які привілеї для вакцинованих. Колаж: "Сьогодні"
Сьогодні, 11 жовтня стало відомо, що Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні. Нові обмеження стосуватимуться проїзду в громадському транспорті та можливість перебування в закладі громадського харчування для невакцинованих.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Це питання обговорили на нараді спільно з Володимиром Зеленським. Серед обговорюваних змін в карантин – це можливість перебування в закладі громадського харчування та міжобласному транспорті тільки при наявності сертифікату про вакцинацію.
Якого транспорту це стосуватиметься:
- поїзди;
- автобуси;
- літаки.
Учасники наради зазначили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауна в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що нині серед госпіталізованих із COVID-19 близько 97% – невакцинованих.
"Це і є підтвердженням ефективності вакцинації", – заявив Ляшко.
16 областей ризикують перейти до "помаранчевої" зони
Раніше ми повідомляли, що станом на 11 жовтня, всі області України перебувають в "жовтій" зоні адаптивного карантину. При цьому показниками помаранчевої відповідають 16 регіонів.
У більшості регіонів перевищений рівень госпіталізації хворих на ковід. Найгірша ситуація другий день поспіль – в Херсонській області. Наразі там показник становить 94,9 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, у Донецькій та Одеській областях перевищений показник зайнятості ліжок із киснем.
Які області можуть потрапити в "помаранчеву" зону
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
Хто найближчий до "червоної" зони
Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, нині однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.
"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але тепер ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.
Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", наразі одна з перших, яка може наблизитися до "червоної зони".