Как будет работать транспорт во время карантина? Кабмин утвердил новые правила

В Украине изменятся правила работы общественного транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня
Кабмин Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Они начнут действовать с 21 октября.
Об этом сообщили на сайте Минздрава.
С 21 октября межрегиональные перевозки в желтых, оранжевых и красных областях будут разрешены, только если у водителей, экипажа и пассажиров будет один из таких документов:
- документ о полном курсе вакцинации;
- если желтая зона – хватит и документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины;
- международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозовой вакцины или двумя дозами двухдозовой вакцины, которые разрешены ВОЗ, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении человека от ковида, подтвержденная с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действует 72 часа.
Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусах, самолетах и поездах – маршрутах межобластного сообщения. Однако эти правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Ответственность за соблюдение правил будет нести перевозчик.
Какие ограничения действуют сейчас
С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на площади 4 кв. м или заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м площади.