Как часто нужно делать прививки от COVID-19? В ВОЗ ответили

Вакцинация в Украине началась в феврале 2021 года / Коллаж "Сегодня"

В Бюро ВОЗ в Украине прокомментировали возможность ежегодной вакцинации от коронавируса.Пока рано это утверждать, но такой возможности исключать нельзя.

Об этом рассказал глава Бюро ВОЗ доктор Ярно Хабихтв, пишет РБК-Украина.

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Как это будет?

"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами", – отметил Ярно Хабихт.

Он подчеркнул, что на сегодня для таких препаратов как, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.

Глава Бюро ВОЗ в Украине, отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.

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"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию – ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", – резюмировал Ярно Хабихт.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 1 451, а медработников – 304.

Также за минувшие сутки:

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госпитализировано – 3404 человека;

летальных исходов – 628;

выздоровело – 26 811 человек.

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