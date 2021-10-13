Как изменилась ситуация с COVID-19 в Украине за год. В НАН ответили

Статистика коронавируса в Украине ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"
На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом в Украине в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Летальных случаев – втрое больше.
Об этом свидетельствуют данные НАН Украины.
Заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза
По сравнению с прошлогодними показателями, положительных тестов на коронавирус сейчас вдвое больше, случаев заболеваемости – в 2,5 раза больше, а летальных случаев – втрое больше.
Стоит отметить, что 7-дневное среднее суточного числа случаев заболеваемости составило 264, и это больше максимального значения за весь прошлый год.
Кроме того, за последние две недели этот показатель продемонстрировал рост в 2,3 раза.
Свежая статистика по коронавирусу. НАН
Объемы ПЦР-тестирования выросли
Объемы ПЦР-тестирования уже превысили максимальные прошлогодние показатели, но на 10% уступают нынешним максимумам.
Какие ограничения действуют сейчас по всей стране
С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
Резкий скачок COVID-19 в Украине
В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 471 жителей Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированных (6 462 – за последние сутки).